Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü

Mustafa KIRLAK/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)ORDU´nun Gölköy ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Safet Yılmaz (75), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Direkli Mahallesi´nde meydana geldi. İ.V.'nin (51) geri manevra yaptığı 52 ADC 797 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Safet Yılmaz´a çarptı. Kazayı fark edip inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Yılmaz´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Safet Yılmaz´ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Safet Yılmaz´ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gölköy Mustafa KIRLAK
2023-08-11 16:10:35