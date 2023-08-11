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        Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:11
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        Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü
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        Mustafa KIRLAK/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)ORDU´nun Gölköy ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Safet Yılmaz (75), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Direkli Mahallesi´nde meydana geldi. İ.V.'nin (51) geri manevra yaptığı 52 ADC 797 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Safet Yılmaz´a çarptı. Kazayı fark edip inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Yılmaz´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Safet Yılmaz´ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Safet Yılmaz´ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gölköy Mustafa KIRLAK

        2023-08-11 16:10:35

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