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        Kazada ölen eşinin cenaze namazını kıldırdı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 15:06
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        Kazada ölen eşinin cenaze namazını kıldırdı
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        Mustafa KIRLAK/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)SAMSUN'un Terme ilçesinde otomobilin, akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a yandan çarptığı kazada hayatını kaybeden Havva Çelik (42), son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk annesi Çelik´in cenaze namazını, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan eşi Ferda Çelik kıldırdı.

        Kaza, dün SamsunOrdu kara yolunun Söğütlü mevkisinde meydana geldi. 6 yaşındaki çocukları T.Y.Ç.'yi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sağlık kontrolüne götürdükten sonra Ordu'nun Gölköy ilçesine dönmek için yola çıkan Ferda Çelik yönetimindeki 52 DH 615 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Kenan Mammadov'un kullandığı 20 ZB 870 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Çelik ile eşi Havva ve çocukları T.Y.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Havva Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Ferda Çelik ve çocuğu ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Havva Çelik´in cenazesi yakınları tarafından alınarak Gölköy ilçesi, Kale Mahallesi´ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Havva Çelik için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan eşi Ferda Çelik kıldırdı. Namazın ardından Çelik, aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gölköy Mustafa KIRLAK

        2023-08-12 15:05:47

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