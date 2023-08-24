Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Bir gün sonra bulunan Alzheimer hastasını jandarma personeli sırtında taşıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:10 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir gün sonra bulunan Alzheimer hastasını jandarma personeli sırtında taşıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mustafa KIRLAK/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)ORDU'nun Gölköy ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Cemile Sarıca (86), evine 2 kilometre mesafedeki fındık bahçesinde bulundu. Bir jandarma personeli, Sarıca´yı sırtında taşıyıp, sağlık ekiplerinin yanına götürerek teslim etti.

        İlçeye bağlı Aydoğan Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Cemile Sarıca, dün saat 13.00 sıralarında evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İz takip köpekleriyle yapılan çalışmada Sarıca, bugün evinin yaklaşık 2 kilometre mesafedeki fındık bahçesinde bulundu. Bir jandarma personeli, yorgun düşen yaşlı kadını sırtında taşıyarak sağlık görevlilerine teslim etti. Cemile Sarıca, Gölköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gölköy Mustafa KIRLAK

        2023-08-24 12:09:27

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem oldu
        Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem oldu
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"

        Benzer Haberler

        Ordu'da elini fındık öğütme makinesine kaptıran genç kız yaralandı
        Ordu'da elini fındık öğütme makinesine kaptıran genç kız yaralandı
        Ordu'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
        Ordu'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
        "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi" işçi ve üreticilere katkısını...
        "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi" işçi ve üreticilere katkısını...
        Ordu'da tarım aracı devrildi 6 kişi yaralandı
        Ordu'da tarım aracı devrildi 6 kişi yaralandı
        Otomobille kamyonet çarpıştı : 1 ölü
        Otomobille kamyonet çarpıştı : 1 ölü
        Turistler Boztepe'den manzara izlemeden Ordu'dan ayrılmıyor
        Turistler Boztepe'den manzara izlemeden Ordu'dan ayrılmıyor