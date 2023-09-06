Dalgıçlar, kayıp Emirhan için gölette arama yapıyor ORDU´nunKorganilçesinde küçükbaş hayvanları otlatmak için yaylaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan Emirhan Dolak´ı (13) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında dalgıçlar, kıyısında ayak izlerine rastlanan gölette arama yapıyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:09 facebook

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