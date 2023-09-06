Dalgıçlar, kayıp Emirhan için gölette arama yapıyor
ORDU´nunKorganilçesinde küçükbaş hayvanları otlatmak için yaylaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan Emirhan Dolak´ı (13) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında dalgıçlar, kıyısında ayak izlerine rastlanan gölette arama yapıyor.
Korgan ilçesine bağlı Belalan Mahallesi Absut Yaylası´na dün sabah küçükbaş hayvanları otlatmaya giden Emirhan Dolak´tan haber alamayan yakınları, ihbarda bulundu. Bunun üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında Dolak´ın hayvan otlatmak için gittiği bölgedeki göletin kenarında ayak izleri tespit edildi. Emirhan Dolak'ın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, su yüzeyini tarayan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.