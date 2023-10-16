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        Otogarda tartıştığı eski eşini vuran şüpheli tutuklandı

        ORDU'daotogarda karşılaşıp, tartıştığı eski eşi Yasemin Orhan'ı (29) tabanca ile yaralayan Volkan Büyük (29), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:55
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        Otogarda tartıştığı eski eşini vuran şüpheli tutuklandı
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        ORDU'daotogarda karşılaşıp, tartıştığı eski eşi Yasemin Orhan'ı (29) tabanca ile yaralayan Volkan Büyük (29), tutuklandı.

        Olay, 14 Ekim'de Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Ünye'den Bursa'ya gitmek için otogara gelen Yasemin Orhan, burada eski eşi Volkan Büyük ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Büyük, eski eşini tabanca ile vurdu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yasemin Orhan, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaçan Volkan Büyük Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün bir yakınının evinde yakalandı. Gözaltına alınan Büyük, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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