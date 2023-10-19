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        Bebeğini fındık bahçesine gömen anne, yeniden tutuklandı

        ORDU'daevlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra ilk duruşmada tahliye edilen Bilge Çapa (27), mahkemede yeniden tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:25
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        Bebeğini fındık bahçesine gömen anne, yeniden tutuklandı
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        ORDU'daevlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra ilk duruşmada tahliye edilen Bilge Çapa (27), mahkemede yeniden tutuklandı.

        Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 12 Eylül 2022'de evlilik dışı bir kız çocuğu dünyaya getiren Bilge Çapa, bir süre sonra bebeğin rutin kontrolleri için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Çapa, polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Çapa, sorgusunda bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen bebeğin cesedini buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        ÇÜRÜME NEDENİYLE ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

        Soruşturma kapsamında DNA testi yapılmak üzere bebek ve Bilge Çapa ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.'den doku örneği alındı. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA profil karşılaştırılması sonucunda şüpheli ile S.Ö.'nün anne ve babalığının reddedilmediği, yüzde 99,99 ihtimal ile bebeğin biyolojik anne ve babası olabilecekleri tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı. Raporda, ileri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.

        4'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA

        Bilge Çapa hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çapa, ilk duruşmada delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davada tutuksuz yargılanan Bilge Çapa, bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Çapa ve avukatının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

        'ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA KORKTUM'

        Duruşmada olay gününü anlatan Bilge Çapa, "Hastaneden taburcu olduktan sonra taksiye binip, eve gittim. Evde kimse yoktu. Önce bebeği banyo yaptırdım, daha sonra kendim yaptım. Ardından kardeşim ve annemle telefonda görüştüm. Onun dışında hiçbir kimseyle görüştüğümü hatırlamıyorum. Evde biraz vakit geçirdim. Akşam olunca da uyuduk. Hava aydınlanınca uyandım. Bebeğin nefes almadığını ve öldüğünü anlayınca korktum. Çatı katına bebeği çıkartıp, bıraktım. Karakolda ifade verdiğim günden 1 gün öncesine kadar bebeğin cesedi çatıda kaldı. Saat 01.30 sıralarında evimin karşı çaprazında fındık bahçesini bebeği götürerek gömdüm" dedi.

        HTS KAYITLARI SORULDU

        Olay günü HTS kayıtlarında telefonun Perşembe ilçesinde sinyal verdiğinin sorulması üzerine Çapa, "Bebek ile eve geldiğim gün Perşembe ilçesine gitmedim. Sabaha kadar da evden ayrılmadım" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, Çapa'nın olay günü cep telefonu ile konuştuğu kişilerin tespit edilerek, dinlenmesine ve Perşembe ilçesinde cep telefonunun sinyal verdiği bölgelerde fındık bahçesi veya mezarlık olup, olmadığının araştırılmasına istedi. Duruşmayı 2 Kasım'a erteleyen mahkeme heyeti, bu süreye kadar Bilge Çapa'nın tutuklanmasına karar verdi.

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