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        Ordu´da, İsrail´e tepki yürüyüşü

        ORDU'nunAltınordu ilçesinde sivil toplum kuruluşlarınca İsrail´in Gazze´de gerçekleştirdiği saldırılara tepki yürüyüşü gerçekleştirildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:10
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        Ordu´da, İsrail´e tepki yürüyüşü
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        ORDU'nunAltınordu ilçesinde sivil toplum kuruluşlarınca İsrail´in Gazze´de gerçekleştirdiği saldırılara tepki yürüyüşü gerçekleştirildi. 

        Sırrıpaşa Caddesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşları, İsrail´in Gazze´de gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstermek amacı ile sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yoğun katılım ile düzenlenen yürüyüşte kalabalık, Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak, İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüş, Ceren Özdemir Meydanı´nda son buldu.

        Burada tüm STK´lar adına açıklamalarda bulunan Memur-Sen üyesi Şükrü Karadeniz, "10 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırıları, barış ve istikrar arayışı içinde olan Filistin halkını hedef alarak yaşam hakkını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Özellikle 17 Ekim 2023'de İsrail'in savaş kurallarını, insan haklarını hiçe sayarak Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı bombalı saldırı, 500'den fazla kadın, çocuk ve masum sivilin ölümüne sebep olmuş, Filistinli kardeşlerimizin sağlık hizmetlerine erişimini tehlikeye atmıştır. Bu durum uluslararası hukuka açık bir şekilde rest çekmek, soykırımı açıkça meşrulaştırmaktır" dedi. 

        Konuşmanın ardından Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez tarafından hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

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