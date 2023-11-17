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        Ordu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

         ORDU'nun yüksekkesimleri,etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:40
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        Ordu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
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         ORDU'nun yüksekkesimleri,etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarıda bulunduğu soğuk ve yağışlı hava, Ordu'yu etkisi altına aldı. Kentin sahil ve orta kesimlerinde yağmur yağarken, yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili oldu. Kabadüz ilçesine bağlı 1850 rakımlı Çambaşı Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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