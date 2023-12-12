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        Yağmurda kayganlaşan yolda kamyonet devrildi: 4 yaralı

        ORDU'nun Fatsa ilçesinde yağış nedeni ile kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, yol kenarındaki bahçeye devrildi, sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:35
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        Yağmurda kayganlaşan yolda kamyonet devrildi: 4 yaralı
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        ORDU'nun Fatsa ilçesinde yağış nedeni ile kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, yol kenarındaki bahçeye devrildi, sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, bugün ilçeye bağlı Oluklu Mahallesi Fatsa-Kumru kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. E.Ç'nin. (44) yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 52 EC 344 plakalı kamyonet, bahçeye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü E.Ç. ile yanındaki A.E.G. (32), E.D. (20) ve Ö.C. (39), yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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