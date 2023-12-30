Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Otomobilin çarptığı yaya, hastanede öldü

        ORDU'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İmdat Temiz (58), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı yaya, hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İmdat Temiz (58), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ulubey ilçesine seyir halindeki B.A. (23) yönetimindeki 52 ABN 070 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İmdat Temiz'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Temiz, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Temiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen, bu sabah yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ordu'da nitelikli yağma iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
        Ordu'da nitelikli yağma iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
        Ordu'da "Şehitlerimize Dua Filistin'e Vefa" programı düzenlendi
        Ordu'da "Şehitlerimize Dua Filistin'e Vefa" programı düzenlendi
        Lisede cemaat kitapları dağıtılmasına soruşturma
        Lisede cemaat kitapları dağıtılmasına soruşturma
        Ordu'da "Yunus Emre'nin Coğrafyası" konferansı düzenlendi
        Ordu'da "Yunus Emre'nin Coğrafyası" konferansı düzenlendi
        Budadığı ağaçtan düşüp öldü
        Budadığı ağaçtan düşüp öldü
        Ordu'da ağaçtan düşen kişi öldü
        Ordu'da ağaçtan düşen kişi öldü