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        Lisede cemaat kitapları dağıtılmasına soruşturma

        ORDU'nun Altınordu ilçesindeki bir lisede Işık Cemaati'ne ait kitapların ücretsiz dağıtıldığı iddiası üzerine okul müdürü T.T. (49) hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:45
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        Lisede cemaat kitapları dağıtılmasına soruşturma
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        ORDU'nun Altınordu ilçesindeki bir lisede Işık Cemaati'ne ait kitapların ücretsiz dağıtıldığı iddiası üzerine okul müdürü T.T. (49) hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

        Altınordu ilçesindeki fen lisesinde okul müdürü T.T.'nin talimatı ile her bir öğrenciye 3 adet olmak üzere Işık Cemaati'ne ait kitaplar dağıtıldı. Okuldaki öğrenciler, Hüseyin İlmi Işık'ın 'Herkese lazım olan iman', M. Sıddık Gümüş'ün' İngiliz casusunun itirafları ve Konak Vakfı'nın Mızraklı İlmihal' kitaplarının dağıtıldığı anları görüntüledi. Kitapların taşındığı kolilerin üzerinde ise 'Merhum İsmail Hafız ve Merhume Vasfiye Şimşirgil'in ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hediyemizdir' etiketlerinin yapıştırıldığı görüldü.

        Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ordu Valiliği, okul müdürü T.T. hakkında soruşturma başlattı.

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