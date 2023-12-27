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        Budadığı ağaçtan düşüp öldü

        ORDU'nun Perşembe ilçesinde, kendisine ait bahçede ağaç budadığı sırada dengesini kaybedip düşen Halil Güler (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 21:33 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:35
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        Budadığı ağaçtan düşüp öldü
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        ORDU'nun Perşembe ilçesinde, kendisine ait bahçede ağaç budadığı sırada dengesini kaybedip düşen Halil Güler (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, ilçeye bağlı Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait bahçede ağaç budayan Halil Güler, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Güler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güler'in cansız bedeni otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, jandarma tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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