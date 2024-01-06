Ordu´da 'Şehitlere rahmet Filistin'e destek' yürüyüşü

ORDU´daki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenlendi.

Altınordu ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenledi. Sırrıpaşa Caddesi´nde toplanan 7´den 70´e yüzlerce kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartları ile Ceren Özdemir Meydanı´na kadar yürüdü. Filistin´e destek sloganları atan gruba, çevredeki vatandaşlar da alkışları ile destekledi. Yürüyüşün ardından kalabalık adına açıklama yapan tıp öğrencisi Mehmet Emir Taşyürek, Gazze halkının 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direndiğini söyledi.

Herkesi kervanlarına katılmaya davet eden Taşyürek, "Ey İsrail. Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kar kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak. Ey İsrail. Sen kaybedeceksin. İnsanlık kazanacak. Filistin halkı kazanacak. Beyaz önlüklerini soykırımın karşı duvar olarak örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli hekimlerimiz kazanacak. Yaşına girmeden bombardıman altında kalan bebekler, 3 yaşındaki korkusuzca `Hasbünallahu ve Nimel Vekil´ diyen çocuklar kazanacak. İnsanlık dışı bu işgalden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm gençleri, hekimleri ve vicdan sahibi halkımızı harekete geçmeye, bu kutlu kutlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksanmayacağız. Normalleştirmeyeceğiz. Sabırlar ve azimle zulme karşı duranlar olacağız" dedi.

Konuşmanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.