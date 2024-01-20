Galatasaray HDI Sigorta - Akkuş Belediyespor: 2-3
SALON: Ünye Kapalı Spor Salonu
HAKEMLER: Burhan İlhan, Tolga Can Dinçer
AKKUŞ BELEDİYESPOR: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Svetoslav Ivanov, Bradley Gunter, Enes Atlı.
GALATASARAY HDI SİGORTA: Jan Hadrava, Burak Baturalp Güngör, Ahmet Tümer, Miran Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Jan Zimmermann.
SETLER: 25-20, 30-32, 20-25, 25-21, 11-15.
SÜRE: 142 dakika (27, 40, 23, 32, 20)
Voleybol Efeler Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde, Galatasaray, iki kez öne geçtiği maçta Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Ünye Kapalı Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 30-32, 20-25, 25-21, 11-15´´lik skorlarla sona erdi.
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