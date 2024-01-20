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        Galatasaray HDI Sigorta - Akkuş Belediyespor: 2-3

         

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 20:36 Güncelleme: 20.01.2024 - 20:40
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        Galatasaray HDI Sigorta - Akkuş Belediyespor: 2-3
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        SALON: Ünye Kapalı Spor Salonu

        HAKEMLER: Burhan İlhan, Tolga Can Dinçer

        AKKUŞ BELEDİYESPOR: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Svetoslav Ivanov, Bradley Gunter, Enes Atlı.

        GALATASARAY HDI SİGORTA: Jan Hadrava, Burak Baturalp Güngör, Ahmet Tümer, Miran Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Jan Zimmermann.

        SETLER: 25-20, 30-32, 20-25, 25-21, 11-15. 

        SÜRE: 142 dakika (27, 40, 23, 32, 20)

        Voleybol Efeler Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde, Galatasaray, iki kez öne geçtiği maçta Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Ünye Kapalı Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 30-32, 20-25, 25-21, 11-15´´lik skorlarla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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