Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Eski eşini keser sapıyla döverek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimli müebbet hapis

        ORDU'daeski eşi Ayşe Çetin'i (39) keser sapı ile döverek öldüren Mükerrem Başarmak (49) 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşini keser sapıyla döverek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimli müebbet hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'daeski eşi Ayşe Çetin'i (39) keser sapı ile döverek öldüren Mükerrem Başarmak (49) 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 28 Ağustos 2023'te Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Mükerrem Başarmak, 2 yıl önce boşandığı 4 çocuğunun annesi Ayşe Çetin'in yaşadığı eve gitti. İkili arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Başarmak, yanında getirdiği ahşap keser sapı ile Çetin'i dövdü. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polislere kapıyı açmayan Başarmak, keser sapı ile eski eşine vurmaya devam etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Çetin'i kanlar içinde yerde buldu. Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülen Çetin, hayatını kaybetti. Başarmak da gözaltına alınıp, tutuklandı.

        'ORDU'YA ÇOCUKLARIMI GÖRMEK İÇİN GELMİŞTİM'

        Mükerrem Başarmak hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açıldı. Davanın karar duruşması, dün görüldü. Duruşmaya sanık Mükerrem Başarmak ile 4 çocuğu, tarafların bazı yakınları ve avukatları katıldı. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Başarmak'ı dinledi. Başarmak, mahkeme heyetine yaptığı savunmasında, "Pişmanım. Böyle olsun istemedim. Çok üzgünüm. Eski eşim yanlış yola saptı. Eski eşim tarafından hakaret ve aldatılmaya maruz kaldım. Ordu'ya çocuklarımı görmek için gelmiştim" dedi.

        'ÖLDÜRMEK DEĞİL, DÖVMEK İSTEMİŞTİR'

        Sanık avukatı Hayati Yılmaz, Mükerrem Başarmak'ın öldürme niyetiyle olayı gerçekleştirmediğini iddia etti. Yılmaz, "Sanık, haksız ağır tahrik altında eşini yaralamıştır. Daha sonrasında ölüm olayı gerçekleşmiştir. Katletme niyetinde bir delil yoktur. Öldürmek değil, dövmek istemiştir" diye konuştu.

        Savunmalarından ardından mahkeme heyeti, sanığı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı müebbete çevirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Uyurken yanına yorgun mermi düştü!
        Uyurken yanına yorgun mermi düştü!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!

        Benzer Haberler

        Ünye Limanı'nda bakımı yapılan gemide yangın çıktı
        Ünye Limanı'nda bakımı yapılan gemide yangın çıktı
        Ordu'da eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis cezası verild...
        Ordu'da eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis cezası verild...
        Orta ve Doğu Karadeniz'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
        Orta ve Doğu Karadeniz'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
        Ordu'da Çambaşı Göndeliç Tepesi'ne tırmanış düzenlendi
        Ordu'da Çambaşı Göndeliç Tepesi'ne tırmanış düzenlendi
        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Ordu'da şehit mezarlarında temizlik yapıldı
        Ordu'da şehit mezarlarında temizlik yapıldı