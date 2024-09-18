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        'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı astsubay şehit oldu (2)- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:15
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        'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı astsubay şehit oldu (2)- Yeniden
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        YENİDEN

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        Emrullah CESUR- Ahmet BAYRAK/ORDU,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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