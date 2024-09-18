'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı astsubay şehit oldu (2)- Yeniden
Yazıişleri müdürlerine
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Emrullah CESUR- Ahmet BAYRAK/ORDU,
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