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        Ordu'da belediye başkan yardımcısının evi, yangında kül oldu

        ORDU'daKorgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait yayla evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:35 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:40
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        Ordu'da belediye başkan yardımcısının evi, yangında kül oldu
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        ORDU'daKorgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait yayla evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Korgan Yaylası'nda, Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Komşuların ihbarı sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yayla evi kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ailesi ile evde bulunmayan Mustafa Korgancı, "İtfaiye ekiplerimiz elektrik kontağı şüphesi olduğunu söyledi. Tahmin ediyorum, 1 milyon lira civarında maddi hasarımız oluştu. Evimiz tamamen kullanılamaz hale geldi" diye konuştu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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