Uyum haftasında okul bahçesinde Miray'ı ezerek ölümüne neden olan öğretmen: Aracın sensörleri uyarı vermedi

ORDU’da, ‘uyum haftası’ için okula giden birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miray Arslan’a, kullandığı cip ile çarparak hayatını kaybetmesine yol açan beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya, tutuklu yargılandığı duruşmada yaptığı savunmasında, “Kapıdan giriş yaptığım sırada aracımın etrafında herhangi bir tehlike olduğunu belli edecek şekilde bir araçtan uyarı almadım. Kapıdan geçerek aracı park ettim” dedi.

Kaza, 2 Eylül Pazartesi saat 09.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı. Miray Arslan yaralandı. Görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Eda-Yakup Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Olayın ardından öğretmen Kaya emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya'nın yargılamasına bugün Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Öğretmen Banu Kaya, sanık sıfatı ile katıldığı duruşmaya, tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada müşteki sıfatıyla katılan Eda ve Yakup Arslan çifti ve avukutları ile sanık avukatı hazır bulundu. ARACIN SENSÖRLERİ UYARI VERMEDİ Öğretmen Kaya duruşmada verdiği ifadesinde, aynı okulda 13 yıldır öğretmen olarak görev yaptığını söyledi. Olay günü kendi aracı ile okula gittiğini, okulun raylı demir kapısının açık olduğunu söyleyen Kaya, “Okulun girişindeki kısımda bir araç park halindeydi. Okulun giriş kapısı otomatik kapı değildi. O gün okulun ilk günü olduğu için raylı kapı sonuna kadar açıktı. Kapıdan giriş yaptığım sırada aracımın etrafında herhangi bir tehlike olduğunu belli edecek şekilde araçtan uyarı almadım. Kapıdan geçerek aracı park ettim. Tüm bu sırada aracımın camları kapalıydı, klimayı kullanıyordum ve müzik dinlemiyordum. Sürgülü kapının altındaki raylardan geçiş yaptığım sırada araç, tümsekten geçiyormuş gibi sarsıldı. Aracımı park ettim ve giriş kapısına baktığımda yerde Miray’ın yatar vaziyette olduğunu gördüm. Aynı zamanda bir bağrışma sesi de duydum. ‘Ben mi yaptım?’ dedim. Miray’ı gördüğüm için fenalaştım, beni okulun giriş kısmındaki çay ocağına götürdüler. Sonrasını bayıldığım için hatırlamıyorum” dedi.

HERKES ARACINI OKUL BAHÇESİNE PARK EDİYOR Okulun bulunduğu konumdan dolayı park konusunda problem yaşandığını ifade eden sanık öğretmen Banu Kaya, “Gazi İlkokulunda 25-26 öğretmen görev yapıyor. Okul müdürü, öğretmenler ve okulda çalışan diğer personelin tamamı dahil olmak üzere bütün personel araçlarını okulun bahçesine park ediyor” diye konuştu. KIZIMI EZDİ YOLUNA DEVAM ETTİ Öğretmen Banu Kaya’nın okul bahçesine hızlı şekilde giriş yaptığını iddia eden anne Eda Arslan ise “Sanık hızlı bir şekilde bahçe içerisine giriş yaparak aracıyla kızımın üzerinden geçti. Aracın ön tekerleğinin kızımın üzerinden geçtiğini net olarak görmedim, ancak araç kızıma çarptığı için araca doğru yöneldiğim sırada, aracın arka tekerlerinin kızımın üzerinden geçtiğini gördüm. Yanına gittiğimde çok yaklaşamadım. Kızım kanlar içerisinde yerdeydi. Sanık, kızıma çarptığını dahi fark etmeden yoluna devam ederek aracını servis araçlarına ayrılan yere park etti. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

MİRAY’IN KEMİKLERİNİN KIRILMA SESİNİ DUYDUM Mahkeme olayın yaşandığı gün çocuğunu okula getiren öğrenci velisi Dilek Avcı’yı da tanık olarak dinledi. Tanık Avcı, aracın Miray’ın üzerinden geçtiği sırada Miray’ın kemiklerinin kırılma sesini duyduğunu belirterek, “Sanığın hızlı bir şekilde çıktığı rampadan sağa dönüş yapmasına rağmen hızını kesmeden manevra yaptığını gördüm. Kapı önündeki Miray’a çarptı. Arka tekerlek Miray’ın üzerinden geçti. Sanık, bahçe içinde de hızlı bir şekilde geçerek servis araçlarının bulunduğu yere park etti. Sanığın aracıyla Miray’ın üzerinden geçtiği sırada Miray’ın kemiklerinin kırılma sesini de duydum. Sanık, aracını park ettikten sonra Miray’ın yanına geldi. Devamında ortalık kalabalıklaştı, sanığı okulun içine götürdüler. Bu anlattıklarımı net bir şekilde gördüm. Kazaya kimin sebebiyet verdiğini soruştururken diğer veliler, sanığın benzer şekilde okul bahçesinde hızlı ve agresif araç kullandığı için uyarıldığını, ancak bu uyarıların ne sanık ne de okul idaresi tarafından dikkate alınmadığını söylediler” diye konuştu.