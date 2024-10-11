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        Çalışmaya gittiği fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu

        ORDU'nun Gölköy ilçesinde, fındık bahçesine çalışmaya giden Sebahattin Çakır'ın (82), cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:25
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        Çalışmaya gittiği fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu
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        ORDU'nun Gölköy ilçesinde, fındık bahçesine çalışmaya giden Sebahattin Çakır'ın (82), cesedi bulundu. 6 çocuk babası olan Çakır'ın kalp krizi geçirdiği belirtildi.

        Olay, Karahasan Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Çakır, dün sabah saatlerinde, fındık bahçesinde çalışmak üzere evinden ayrıldı. Saat 19.00'a kadar evine dönmeyen Çakır'ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, bu sabah, saat 09.30 sıralarında çevredeki fındık bahçesinde Selahattin Çakır'ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki ilk incelemelere göre, herhangi bir şüpheli durumun olmadığı, Çakır'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Çakır'ın evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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