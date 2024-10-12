Ordu'da, izolasyon malzemesinden çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi

ORDU’nun Ünye ilçesinde, 5 katlı binanın çatı izolasyon tamiri sırasında çıkan yangında 2 daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ünye ilçesi, Kaledere Mahallesi Fidan Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Şevket Bakırcı’ya ait dairenin çatı katında ‘meblan’ olarak bilinen çatı izolasyon malzemesi, tamir sırasında alev aldı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararak 5. katta bulunan Sami Bakırcı’ya ait eve de sıçradı. Olay esnasında alevleri fark eden ve evde olan ev sahipleri ile aile fertleri kendi imkanları ile dışarı çıktı. Hızla yayılan çatı yangını dairelerin içinde sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında Ünye ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Ünye Belediyesi Zabıta ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirdi. Yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından yangın, kontrol altına alındı. Yangın sonrası Şevket Bakırcı ve Sami Bakırcı kardeşlere ait her iki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.