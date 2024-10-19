TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: Fındık fiyatı yükseliş eğiliminde

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarının ilerleyen süreçte yükseleceğini, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alımlarında regülatör görevi gördüğünü belirterek, "2 aylık süreçte öngörülen, yüksek tahmin edilen rekolteler artık ortadan kalktı, olmadı. Bu nedenle fındık fiyatları yükselme eğilimine girmiştir ve artık yükselecektir" dedi.

Fındık hasat sezonunun bitmesiyle birlikte Karadeniz’de fındık hasadı yapılan bölgelerdeki üreticiler fındıklarını pazara indirdi. İlk iki ayda birçok üretici, yevmiye ücretleri ve çeşitli maliyetlerini karşılamak için fındık manavı ve tüccarların yolunu tuttu. TMO'nun levant kalite üründe 130 lira alış taban fiyatı açıklamasının ardından gözler serbest piyasaya çevrildi. Serbest piyasada 50 randıman fındığın kilogram fiyatı 120 lira civarında alıcı bulurken, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındığın yükseliş trendine girdiğini söyleyerek üreticilere çağrı yaptı. Soydan, "Hasat biteli sahil kesimlerinde yaklaşık 2 ay oldu. Bu 2 aylık süreçte serbest piyasa, yani üreticilerimizin beklentilerinin altında bir fiyatla devam ediyor. 120 liraya kadar çıkan fiyatlar, 3-5 gün önce 100 liraya düştü. Uzun bir süre 110-115 lira seviyelerinde devam etti, tabii bu beklentilerin altında gerçekleşen bir fiyat. Çünkü bu, sadece maliyet fiyatlarımız. Üretici de serbest piyasaya ciddi bir şekilde fındık indirdi, çünkü satmak zorunda kaldı. Yevmiyeleri verecek, okullar açıldı, birçok maliyet ortaya çıktı, bekletmeye yer yok. Bir de kokarca zararlısından dolayı fındığını bekletemedi. Bu sebeplerden dolayı üreticilerimiz ciddi şekilde fındığını pazara indirmiş oldu" diye konuştu.

'REKOLTE DÜŞÜK ÇIKTI, FİYAT YÜKSELECEK' Öngörülen rekolte miktarlarına ulaşılmadığını ifade eden Soydan, “Sahil kesimlerinde üreticiler büyük oranda fındığını elinden çıkarmış oldu. Ancak şu anda orta ve yüksek kesimlerde fındık hâlâ evlerde duruyor. Bugünkü fiyatlara bakıldığında, üretici fındığını pazara indirmiyor, çünkü daha yüksek fiyatlar bekliyor. En azından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği fiyatların üzerinde olmasını bekliyor ve doğru da yapıyor. Bu fiyatlara satmak, bugüne kadar bekleyip bu fiyatlarla fındığını satmak anlamına gelmez. Fındık şu anda yukarı çıkma eğilimine girmiş durumda. Bugünlerden itibaren fındık fiyatlarının 120 lira seviyesine doğru yükseldiğini göreceğiz. Bu fiyatın orada kalma şansı yok. Çünkü her geçen gün fındık fiyatlarının yükseleceğini görüyoruz. Neden mi? İki aylık süreçte öngörülen, yüksek tahmin edilen rekolteler artık ortadan kalktı, olmadı. Bu durum açıkça görülüyor. Bu nedenle fındık fiyatları yükselme eğilimine girmiştir ve artık yükselecektir” dedi.