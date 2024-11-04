Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Bakım çalışmaları tamamlanan Ordu- Giresun Havalimanı'na ilk uçak indi

        BAKIM onarım çalışmaları nedeniyle 16 Eylül'de uçuşlara kapatılan Ordu-Giresun Havalimanı bu akşam yapılan seferle ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 21:46 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakım çalışmaları tamamlanan Ordu- Giresun Havalimanı'na ilk uçak indi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAKIM onarım çalışmaları nedeniyle 16 Eylül’de uçuşlara kapatılan Ordu-Giresun Havalimanı bu akşam yapılan seferle ulaşıma açıldı. Tamamlanan çalışmalarla birlikte havalimanında, 5 adet bulunan uçak park sahası da 9'a çıkarıldı. Mevcutta bir adet taksi yoluna da alternatif olarak ikinci bir taksi yolu daha inşa edildi.

        Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı’nda 16 Eylül’de başlayan bakım onarım çalışmaları 50 günün sonunda tamamlandı. 4 Kasım’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan yolcu uçağının saat 19.00’da havalimanına inmesiyle birlikte, Ordu- Giresun Havalimanı'nda uçuş trafiği başladı. Tamamlanan çalışmalarla birlikte, yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton imalatları, özel aydınlatma, yönlendirme levhaları, şerit saha düzenlemeleri, pist ve mevcut taksi yolunun bir kısmının bakım ve onarımları ile zemin işaretlemeleri eklenen havalimanı pistinde kapasite de arttırıldı. Havalimanında, 5 adet bulunan uçak park sahası da 9'a çıkarıldı. Mevcutta bir adet taksi yoluna da alternatif olarak ikinci bir taksi yolu daha inşa edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"

        Benzer Haberler

        Ordu'da belediye ekiplerinin temizlediği evden 2 kamyon çöp çıktı
        Ordu'da belediye ekiplerinin temizlediği evden 2 kamyon çöp çıktı
        Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
        Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Bakan Yerlikaya: Suç ve suçlularla gece- gündüz mücadelemizi sürdürüyoruz
        Bakan Yerlikaya: Suç ve suçlularla gece- gündüz mücadelemizi sürdürüyoruz
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ordu'da güvenlik toplantısında konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ordu'da güvenlik toplantısında konuştu: