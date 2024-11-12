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        Kestiği ağacın başına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

        ORDU'da odun toplamak için evinden ayrılan Necmi İnce (53), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu başına aldığı darbe ile yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:53 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:55
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        Kestiği ağacın başına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
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        ORDU'da odun toplamak için evinden ayrılan Necmi İnce (53), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu başına aldığı darbe ile yaşamını yitirdi.

        Olay, 10 Kasım'da Gölköy ilçesinde meydana geldi. Karahasan Mahallesi’nde yaşayan Necmi İnce, saat 14.00 sıralarında ormandan odun toplamak için evinden ayrıldı. Evinden yaklaşık 2 kilometre uzağına giden İnce, akşam saatlerine kadar eve dönmedi. Endişelenen ailesi İnce'yi defalarca cep telefonundan aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine aile fertleri, mahalle sakinlerini de yanına alarak İnce'yi aramaya başladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Saatler süren aramaların ardından İnce’nin cansız bedeni, saat 00.00 sıralarında arama yapan vatandaşların çağrısı sonucu çalan telefonunun sesi sayesinde bulundu. İki çocuk babası olan Necmi İnce’nin cenazesi, yapılan kontrol sonucunda Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, kuru bir ağacın devrilerek başına isabet etmesi sonucu beyninde ağır bir kanama meydana geldiği tespit edildi.

        Necmi İnce, ikamet ettiği Karahasan Mahallesi'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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