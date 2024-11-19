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        Yangında aynı aileden 5 kişi dumandan etkilendi

        ORDU'da apartmanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangında aynı aileden 5 kişi, dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:05
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        Yangında aynı aileden 5 kişi dumandan etkilendi
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        ORDU'da apartmanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangında aynı aileden 5 kişi, dumandan etkilendi.

        Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Pelitlik Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle duman tüm binaya yayıldı. Durumu fark eden apartman sakinleri, binayı boşalttı. İhbarla olay erine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında binanın giriş katında oturan A.A. (46), eşi G.A. (41) ile çocukları N.A. (18), E.S.A. (14) ve N.G.A. (11), dumandan etkilendi. Aile sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aile bireylerinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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