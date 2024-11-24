Ordu'nun 15 ilçesinde eğitime 1 günlük kar tatili

ORDU Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ildeki 14 ilçenin tamamında, Fatsa ilçesinin ise 6 mahallesindeki okullarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Ordu’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Ordu Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Fatsa ilçesinin ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci Mahallelerinde okullar tatil edildi.