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        Ordu'nun 15 ilçesinde eğitime 1 günlük kar tatili

        ORDU Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ildeki 14 ilçenin tamamında, Fatsa ilçesinin ise 6 mahallesindeki okullarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:03 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:05
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        Ordu'nun 15 ilçesinde eğitime 1 günlük kar tatili
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        ORDU Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ildeki 14 ilçenin tamamında, Fatsa ilçesinin ise 6 mahallesindeki okullarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        Ordu’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Ordu Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Fatsa ilçesinin ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci Mahallelerinde okullar tatil edildi.

        Valilik, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de tatil edilen bölgelerde aynı gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Vatandaşların, özellikle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği de belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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