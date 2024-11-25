Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (3)

HEPSİBULUNDU

Ordu’da avlanmak için evlerinden çıkıp 3 gündür kayıp olan 4 kişi, Mesudiye ilçesine bağlı Armutkolu Obası’nda bir evde sağ şekilde bulundu. 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu, sağlık ekibi ya da hastane sevki talep etmedikleri de belirtildi.