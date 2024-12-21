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        Tescilli 'Ordu tostu'nu yemek için şehir dışından geliyorlar

        ORDU'da özel yöntemlerle hazırlanan ve coğrafi işaret belgeli olan 'Ordu tostu'nun ünü şehrin sınırlarını aştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:35
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        Tescilli 'Ordu tostu'nu yemek için şehir dışından geliyorlar
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        ORDU'da özel yöntemlerle hazırlanan ve coğrafi işaret belgeli olan 'Ordu tostu'nun ünü şehrin sınırlarını aştı. Tost ustası Kahraman Arslan (76), "Ordu tostunu diğer tostlardan ayıran özelliği ekmeği ve ezme sucuğudur. Bu tostu yemek için şehir dışından gelenler oluyor" dedi.

        Şehrin tescilli lezzetlerinden biri olan 'Ordu tostu'nu yapan ustalardan Kahraman Arslan, Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki 5 metrekarelik dükkanında yarım asırlık lezzeti devam ettiriyor. Lezzetiyle ve yapımında kullanılan malzemelerin özelliğiyle ünü Ordu'yu aşan tost, şu anda da ilk günkü popülerliğini koruyor. Kahraman Arslan, Ordu tostunun ilk olarak 1958'de ortaya çıktığını söyleyerek, "Bu tostu bulan kişi Kemal Yamaner'dir. Ben de onun yanında Ordu tostunun bütün inceliklerini, püf noktalarını öğrendim. Daha doğrusu Kemal Yamaner, bana her şeyi öğretti ve 1963’de Ordu tostunu tek başıma yapmaya başladım. O zamandan bu yana Ordu tostunu yapıyorum” diye konuştu.

        'DİĞER TOSTLARDAN ÇOK FARKLI'

        Bu tostu, diğerlerinden farklı kılan bazı özelliklerinin olduğunu belirten Arslan, "Ordu tostunu üne kavuşturan sadece lezzeti değil. Malzemeleri de çok farklı. Ordu tostunda kendi yaptığım ezme sucukları kullanıyorum. Bunun dışında Ordu tostu her ekmekle yapılmaz. Bu tostu yaparken, Ordu tost ekmeği kullanıyorum. Kaldı ki bu dediğim ekmek de tıpkı ezme sucuk gibi özel üretilir, her yerde bulamazsınız. Ordu tostu yapmak, herkesin harcı değil. Buraya gelenler tost yaparken beni izliyor, bazen ‘Şunu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun’ gibi soru soranlar da oluyor. Beni tost yaparken izleyip, ‘Ne var yani bunu ben de yaparım’ diye düşünenler oluyor. Sonra gidiyor, Ordu tostu yaptığını sanıyor ama beceremiyor. Ben bu yüzden 4 kez dükkan değiştirdim. Ben tostu yapıyorum, biri geliyor, ‘Sen buradan git artık tostu ben yapacağım’ diyor, yapmayı deniyor ama yapamıyor. Sadece Ordu tostunun benzerini, taklidini yapmış oluyor" dedi.

        'OĞLUMA, BÜTÜN SIRLARINI ÖĞRETTİM'

        Arslan, Ordu tostunu yemek için şehir dışından ve hatta yurt dışından bile gelenlerin olduğunu ifade ederek, “Türkiye'de ün yapmış çeşitli tostlar var ama Ordu tostunun yeri her zaman farklıdır. Ordu tostu, her zaman aranan bir lezzet oldu. Bu tostu yemek için çok uzaklardan gelip, sıraya giriyorlar. Oğluma, Ordu tostunun bütün sırlarını öğrettim. Benden sonra bu işi o devam ettirebilir. Bu yüzden içim rahat. Ordu tostu benimle birlikte yok olup gitmeyecek, her zaman yaşamaya devam edecek” diye konuştu.

        Düzenli olarak Ordu tostu yediğini belirten Deniz Yazıcı (25) ise "Burası çocukluğumdan beri geldiğim bir yer. Dedem beni hep bu tostçuya getirirdi. Ordu tostunu severek tüketiyoruz. Bu tost, hem çıtır hem de mideyi rahatsız etmiyor. İçindeki kaşar, ezme sucuk ve ekmeği ile özel bir tost” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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