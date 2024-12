Terzilik yapan Kıbrıs Gazisi: Askerlik de terzilik de el-göz becerisi gerektirir

ORDU’da 55 yıldır terzilik yapan Kıbrıs Gazisi Hüseyin Akdeniz (71), askerliğin ve terziliğin benzer beceriler gerektirdiğini söyleyerek, “Her ikisinde de el ve göz koordinasyonu çok önemli. Eliniz titrer ve gözünüz iyi görmez ise ne tüfekle düzgün nişan alabilirsiniz ne de iğneye iplik takabilirsiniz” dedi.

Terzilik mesleğine 16 yaşındayken 1969’da çırak olarak başlayan ve 1974’te askerlik görevini yaparken Kıbrıs Harekatı’nda gazi olan Hüseyin Akdeniz, askerden döndükten sonra da dikiş makinesinin başına oturdu. Terzilik yaparak 5 çocuk büyüttüğünü ancak şu an çırak bulamadığını belirten Akdeniz, “Geçmişte bu meslek çok popülerdi. Herkes çocuğunu bir terzi yanına çırak olarak verirdi. Şu an bu iş çok tercih edilmiyor ama kazancı da güzel bir meslek. Tek başıma işlere yetişemiyorum, yanıma çırak bulamıyorum. Birçok meslek grubunda olduğu gibi artık terzilik mesleğinde de çırak ve kalfa yetişmiyor. Ben bu işe çok erken başladım, bir terzinin yanına çırak olarak girdim. Zamanla bu işte iyice ustalaştım ve bir zanaatkar oldum. Çırak yetişmeyince de doğal olarak geleceğin ustaları yetişmemiş oluyor. Çırak demek, geleceğin ustası demektir. Terzilik mesleğinin yok olmaması için çırak yetişmesi çok önemli. Gençlere tavsiyem terzilik mesleğini bir düşünsünler. Çok güzel ve zevkli bir iş. Eğer işini doğru düzgün yaparlarsa oldukça iyi kazançlar elde edebilirler” dedi.

“TERZİ, MODAYI YAKINDAN TAKİP ETMELİ’

Her zaman, dönemin modasına ayak uydurduğunu belirten Kıbrıs Gazisi Akdeniz, ''50 yıl önce İspanyol paça dediğimiz bol ve geniş paçalar modaydı, şimdiyse gençler dar ve vücuda yapışan pantolonlar giyiyor. Moda her zaman değişen bir şey. Ben 71 yaşımda olmama rağmen modayı ve son trendleri hep yakından takip ederim. Kendim hala bol ve rahat pantolonlar giysem bile gelen genç müşterilerin pantolonlarını ve paçalarını istedikleri gibi daraltıyorum. Çünkü bu benim işim. Bazen müşterilerim genç bir terzinin modayı daha yakından takip edeceğini düşünerek pantolonlarını bu genç terzilere götürüyorlar ama sonuçtan memnun kalmayıp tekrar bana gelerek pantolonlarını daraltmamı istiyorlar. Bunun yaşla ilgisi yok, bu bir zanaat ve yetenek işi. Benim her yaş grubundan müşterim var ve hepsiyle çok iyi anlaşıyorum'' diye konuştu.