Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da cam işleme sanatı gelecek nesillere aktarılıyor

        Ordu'da cam işleme sanatının yeniden canlandırılması amacıyla açılan kurs ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da cam işleme sanatı gelecek nesillere aktarılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da cam işleme sanatının yeniden canlandırılması amacıyla açılan kurs ilgi görüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokak'taki tarihi binada Cam Sanatları Atölyesi kursu açıldığı belirtildi.

        Kursa katılan 20 kişiye özel cam işleme ocağı imkanı sayesinde boncuk, takı, süs eşyası ve çeşitli figürler tasarlama eğitimi verildiğine işaret edilen açıklamada, "Ücretsiz kursa katılan kursiyerler hem unutulmaya yüz tutmuş cam sanatçılığını gelecek kuşaklara aktarıyor hem de yaptıkları ürünleri satarak ekonomik girdi sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

        Kurs eğitmeni Özlem İz, ücretsiz hizmet veren atölyeye ilginin her geçen gün arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Atölyede 20 kursiyer hem eğitim görüyor hem de cam sanatı ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Kursiyerlerimiz boncuk yapımı tekniklerini öğrendikten sonra kendi hayal güçlerini katarak farklı aksesuar ve figürler çalışıyorlar. Yaptıkları çalışmaları hem sergileme imkanı hem de satış yaparak kendilerine ekonomik girdi sağlıyorlar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu

        Benzer Haberler

        Kızının erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi
        Kızının erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi
        Sağlıkçı çift meslektaşlarıyla Karadeniz'de kürek sörfü yapıyor
        Sağlıkçı çift meslektaşlarıyla Karadeniz'de kürek sörfü yapıyor
        Tescilli 'Ordu tostu'nu yemek için şehir dışından geliyorlar
        Tescilli 'Ordu tostu'nu yemek için şehir dışından geliyorlar
        Ordu'da "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı
        Ordu'da "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı
        Ordu'da sobadan çıkan yangında 3 evde hasar oluştu, 1 kişi hayatını kaybett...
        Ordu'da sobadan çıkan yangında 3 evde hasar oluştu, 1 kişi hayatını kaybett...
        Ordu'da 94 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti
        Ordu'da 94 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti