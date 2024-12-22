Ordu'da cam işleme sanatı gelecek nesillere aktarılıyor

Ordu'da cam işleme sanatının yeniden canlandırılması amacıyla açılan kurs ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokak'taki tarihi binada Cam Sanatları Atölyesi kursu açıldığı belirtildi.

Kursa katılan 20 kişiye özel cam işleme ocağı imkanı sayesinde boncuk, takı, süs eşyası ve çeşitli figürler tasarlama eğitimi verildiğine işaret edilen açıklamada, "Ücretsiz kursa katılan kursiyerler hem unutulmaya yüz tutmuş cam sanatçılığını gelecek kuşaklara aktarıyor hem de yaptıkları ürünleri satarak ekonomik girdi sağlıyor." ifadesi kullanıldı.