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        Turizme kazandırılan Gaga Gölü kışında ziyaretçilerini ağırlıyor

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından turizme açılan Gaga Gölü, kışında ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:56
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        Turizme kazandırılan Gaga Gölü kışında ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından turizme açılan Gaga Gölü, kışında ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ordu turizmine kazandırılan Fatsa'daki Gaga Gölü'nün yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da ziyaretçilerini ağırladığı belirtildi.

        Açıklamada, özellikle hafta sonları vatandaşların burayı tercih ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in park, mesire ve turistik özelliği bulunan alanları halka kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında doğaya uyumlu şekilde tabiat parkı haline getirilen Gaga Gölü, Orduluların yanı sıra Karadeniz’i ziyaret edenlerin de gezi rotasına eklediği alanlardan biri oldu. Her detay düşünülerek tasarlanan tabiat parkı, ziyaretçilere yürüyüş yolları, büfe, WC, mescit, çeşme gibi olanakların yanı sıra seyir terası, salıncak, fotoğraf çekim alanları sunuyor. Ayrıca, otopark ve kent mobilyalarıyla da konforlu bir yapı kazanan park, Ordu'nun turizm potansiyelini artırmaya katkı sunuyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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