Turizme kazandırılan Gaga Gölü kışında ziyaretçilerini ağırlıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından turizme açılan Gaga Gölü, kışında ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ordu turizmine kazandırılan Fatsa'daki Gaga Gölü'nün yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da ziyaretçilerini ağırladığı belirtildi.