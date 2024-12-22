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        Kızının erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi

        SAMSUN'da kızının erkek arkadaşı Mert Okumuş (24) tarafından başından vurularak öldürülen Arzu Açıkgöz (47), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:45
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        Kızının erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi
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        SAMSUN’da kızının erkek arkadaşı Mert Okumuş (24) tarafından başından vurularak öldürülen Arzu Açıkgöz (47), memleketi Ordu’nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

        Olay, 20 Aralık akşam saatlerinde Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3383 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Mert Okumuş, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Dila Açıkgöz'ün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Okumuş, kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Okumuş, olayın ardından Arzu Açıkgöz’ün 55 AHP 964 plakalı otomobiline binip, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Arzu Açıkgöz’ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

        İNTİHAR SONRA POLİS MÜDAHALESİ KAMERADA

        Polis, olaya ilişkin çalışma başlatırken, Mert Okumuş araçla seyir halindeyken aynı silahla başına ateş edip, yaşamına son verdi. Okumuş'un intiharı sonrası polisin otomobile yaptığı müdahale, cep telefonu ile görüntülendi. Ordu'nun Ünye ilçesinde telefoncu dükkanı olan Mert Okumuş, dün Nurettin Mahallesi’nde toprağa verildi.

        Güzellik salonu sahibi Arzu Açıkgöz’ün cenazesi de Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Eskikızılcakese Mahallesi’ne götürüldü. Buradaki evinin önünde alınan helalliğin ardından Açıkgöz için Eskikızılcakese Merkez Cami’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Arzu Açıkgöz, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede Arzu Açıkgöz’ün kızı Dila Açıkgöz taziyeleri kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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