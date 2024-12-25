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        Pandemide yemek götürdüğü ihtiyaç sahibiyle tartışan zabıta memuru görevden uzaklaştırıldı

        ORDU'da koronavirüs pandemisi döneminde 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Murat K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:04 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:04
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        Pandemide yemek götürdüğü ihtiyaç sahibiyle tartışan zabıta memuru görevden uzaklaştırıldı
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        ORDU’da koronavirüs pandemisi döneminde 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Murat K., yemek götürdüğü ihtiyaç sahibi Cihan K. ile tartıştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Murat K., 2019 yılında pandemi döneminde ihtiyaç sahibi Cihan K.’ye yemek götürdü. Burada taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Geçen günlerde tartışmaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, zabıta memuru Murat K.’nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

        Cihan K. “O gün Aybastı ilçesine cenazeye gidecektim o nedenle arayıp görevli arkadaşları bana yemek bırakmamalarını söyledim. Akşam ilçeden geri döndüm evde de yemeye yemeğim yoktu. Zabıtayı arayarak ‘Bana yemek getirebilir misiniz’ diye sordum. Buraya geldiler aramızda küçük bir tartışma yaşandı. Aradan geçmiş 5 yıl. Küçücük bir olaydı. Görüntülerin servis edilerek nereye varılmaya çalışıldığını anlamıyorum. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun” dedi.

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de “Hepimizin vicdanını yaralayan olayda söz konusu zabıta memuru, tarafımca açığa alınıp görevden uzaklaştırılmıştır. Vicdandan yoksun tavır sergileyen personelin, kim olursa olsun kurumumuzda barınması mümkün değildir. Hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza hiç kimse parmak sallayamaz” diye konuştu.

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