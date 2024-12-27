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        Ordu'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

        ORDU'da kamyon, cip ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:17
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        Ordu'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
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        ORDU’da kamyon, cip ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Gülyalı ilçesinde Ordu-Giresun kara yolu üzerinde meydana geldi. Yasin Ö.’nün kullandığı 70 ABR 337 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet D. yönetimindeki 61 FR 671 plakalı cipe, cip de kırmızı ışıkta bekleyen İsmail G. yönetimindeki DO 719 BE yabancı plakalı otomobile çarptı. Kazada cipin sürücüsü Ahmet D. ile yanındaki Yılmaz D., Dursun Ali D. ve Celal D., yabancı plakalı otomobil sürücüsü İsmail G. ve beraberindeki Hanım G. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ordu’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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