Ordu'da yeni yılın ilk bebeği 'Umay Lina' oldu

ORDU'da 2025’in ilk bebeği Mehmet ve Burçin Şahin Yılmaz çiftinin ikinci çocukları 'Umay Lina' oldu.

Ordu’da yeni yılın ilk bebeği, Altınordu ilçesinde özel bir hastanede dünyaya geldi. Mehmet ve Burçin Şahin Yılmaz çifti, saat 00.15’te doğan bebeğe ‘Umay Lina’ ismini verdi. 3 kilo 115 gram ağırlığında ve 49 santimetre uzunluğunda dünyaya gelen Umay Lina bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Anne Burçin Şahin Yılmaz (29), “İkinci çocuğumu dünyaya getirdim, 2025 yılının ilk çocuğu olduğu için mutluyum. Kendisi çok şükür sağlıklı” dedi. Baba Mehmet Yılmaz (30) ise yeni yılın ilk bebeği olduğu için mutlu olduklarını söyleyerek, “Çok şükür şu anda bir problemimiz yok. Normalde daha zamanı vardı ama bu şekilde doğduğu için mutluyuz” diye konuştu.