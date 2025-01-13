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        Oynarken dedelerinin samanlığını yaktılar

        ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde, oynarken ateş yakan çocuklar, dedelerinin samanlığını yaktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:30
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        Oynarken dedelerinin samanlığını yaktılar
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        ORDU’nun Çatalpınar ilçesinde, oynarken ateş yakan çocuklar, dedelerinin samanlığını yaktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi. Kayatepe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde inşaat malzemelerinin olduğu samanlık çevresinde oynayan Hasan Y.’nin torunları ateş yaktı. Bir süre sonra alevler samanlığa sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü. Samanlık içerisinde bulunan çeşitli malzemeler kullanılamaz hale geldi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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