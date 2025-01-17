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        Yangında mahsur kalan ev sahibini, itfaiyeciler kurtardı

        ORDU'da, evde çıkan yangında mahsur kalan Mehmet Tekyıldız (60), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:03 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:05
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        Yangında mahsur kalan ev sahibini, itfaiyeciler kurtardı
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        ORDU'da, evde çıkan yangında mahsur kalan Mehmet Tekyıldız (60), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde, binanın 2'nci katında, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürülürken; yalnız yaşadığı öğrenilen ve evde mahsur kalan Mehmet Tekyıldız'ı da itfaiyeciler kurtardı. Tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Tekyıldız'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sobadan kaynaklı olarak çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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