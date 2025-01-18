Kazadan 71 gün sonra ölen jandarma uzman çavuş, toprağa verildi

ORDU'da otomobiliyle geçirdiği kazadan 71 gün sonra hayatını kaybeden sürücü jandarma uzman çavuş Önder Öztürk (26), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçen yıl 7 Kasım'da, saat 23.00 sıralarında Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İzninde Ordu'ya gelen Trabzon'da görevli jandarma uzman çavuş Önder Öztürk, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için aracıyla manevra yaptı. Bu sırada Öztürk'ün kontrolündeki 52 AU 954 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Öztürk, sağlık görevlileri tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınıp entübe edilen Öztürk, 71 gün sonra yaşamını yitirdi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Önder Öztürk, bugün Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi'nde, Orta Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. Öztürk’ün annesi Gülseren ve babası Cavit Öztürk ile eşi Kübra Öztürk, taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan Ordu Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muharrem Aydın, Ünye Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin ve İlçe Jandarma Komutanlığı Karakol Komutanı Gökhan Asana da aileye taziyede bulundu.