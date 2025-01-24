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        Ordu merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu; 17 gözaltı

        ORDU merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 21:12 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:15
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        Ordu merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu; 17 gözaltı
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        ORDU merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçu kapsamında; iletişime geçtikleri kişilere uygulama yükleterek yatırım vaadiyle haksız maddi menfaat sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 21 Ocak'ta Ordu merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve başkalarına ait banka kartları ele geçirildi. 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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