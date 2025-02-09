Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, saat 01.00 sıralarında Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında yürüyerek evine doğru giden Namık Süleyman Çakmak'a, G.F. yönetimindeki 55 AEK 574 plakalı otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Çakmak kurtarılamadı. Namık Süleyman Çakmak’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Jandarma sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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