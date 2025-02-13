Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da karda kanoyla kaydılar

        ORDU Kano Kulübü üyeleri, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda kamp kurup, eksi 3 derecede kar üzerinde kanoyla kaydı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:32 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da karda kanoyla kaydılar
        ABONE OL

        ORDU Kano Kulübü üyeleri, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda kamp kurup, eksi 3 derecede kar üzerinde kanoyla kaydı.

        Aybastı ilçesi 1500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda bir araya gelerek kamp kuran doğa tutkunları karda kanoları ile kayarak keyifli anlar yaşadı. Ordu Kano Kulübü Başkanı Mustafa Sarıkaya, “Başta Ordu olmak üzere Karadeniz’in birçok ilinde kano sporunu tanıtmak ve yeni nesillere aşılamak gayesiyle bu etkinlikleri yapıyoruz. Doğasever dostlarımız ile burada kampımızı kurduk. 2016 yılında Perşembe Yaylası’nda ilk kez başlattığımız karda kano sporunu bu sene tekrar gerçekleştirdik. Soğuk havaya rağmen çok keyifli bir etkinlik yaptık” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı

        Benzer Haberler

        "Okul Projesi" ile judoya başlayan kızlar milli takımda başarı peşinde koşu...
        "Okul Projesi" ile judoya başlayan kızlar milli takımda başarı peşinde koşu...
        Ordu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Ordu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
        Ordu'da Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Ordu'da Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Ordu'da Kıbrıs gazisi Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
        Ordu'da Kıbrıs gazisi Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
        Ordu'da baca yangını söndürüldü
        Ordu'da baca yangını söndürüldü