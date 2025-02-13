Ordu'da karda kanoyla kaydılar

ORDU Kano Kulübü üyeleri, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda kamp kurup, eksi 3 derecede kar üzerinde kanoyla kaydı.

Aybastı ilçesi 1500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda bir araya gelerek kamp kuran doğa tutkunları karda kanoları ile kayarak keyifli anlar yaşadı. Ordu Kano Kulübü Başkanı Mustafa Sarıkaya, “Başta Ordu olmak üzere Karadeniz’in birçok ilinde kano sporunu tanıtmak ve yeni nesillere aşılamak gayesiyle bu etkinlikleri yapıyoruz. Doğasever dostlarımız ile burada kampımızı kurduk. 2016 yılında Perşembe Yaylası’nda ilk kez başlattığımız karda kano sporunu bu sene tekrar gerçekleştirdik. Soğuk havaya rağmen çok keyifli bir etkinlik yaptık” dedi.