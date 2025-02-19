Ordu'da heyelan sonucu kapanan yol açıldı

Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi Dere Sokak’ta yoğun kar yağışı sonucu heyelan meydana geldi. Mahallelinin ihbarı üzerine, bölgeye gelen Altınordu Belediyesi ekipleri, ulaşıma kapanan yolda iş makineleri ile çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla birlikte yol, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

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