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        Ordu'da eğitime 'kar' arası

        ORDU'da etkili olan kar ve don nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:13 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:15
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        Ordu'da eğitime 'kar' arası
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        ORDU’da etkili olan kar ve don nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi.

        Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler), 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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