Ordu'da eğitime 'kar' arası

ORDU’da etkili olan kar ve don nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler), 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.