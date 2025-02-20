Ordu'da eğitime 'kar' arası
ORDU'da etkili olan kar ve don nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi.
ORDU’da etkili olan kar ve don nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi.
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler), 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.
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