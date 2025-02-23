Ordu'da eğitime 'kar' engeli

ORDU’da yoğun kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen güvenlik, sağlık, karla mücadele birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.