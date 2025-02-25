Kayıp Pınar'ın cansız bedeni bulundu

ORDU’da kendisinden haber alınamayan Pınar Akıncı'nın (37) arama çalışmalarının 3’üncü gününde, cep telefonunun bulunduğu yere yakın bir noktada cansız bedenine ulaşıldı.

Çatalpınar ilçesinde yaşayan Pınar Akıncı, cumartesi günü evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Akıncı’ya ulaşamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine pazar günü çalışma başlatan jandarma, Akıncı’nın cep telefonu en son Ortaköy Mahallesi’nden sinyal verdiğini tespit etti. Aile yakınları, Gürgentepe ilçesinin Işıktepe Mahallesi’nde bulunan ve yaz ayında kullandıkları evlerinin çevrelerinde de arama çalışması yaptı.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Akıncı’nın cep telefonu, Bolalman Irmağı üzerindeki bir köprüde bulundu. Ekiplerin arama çalışmalarının 3’üncü gününde, cep telefonunun bulunduğu yerin birkaç metre uzağında Pınar Akıncı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Akıncı’nın cenazesi, otopsi için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.