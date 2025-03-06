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        2 bin rakımda nefes kesen tatbikat

        ORDU'nun Kabadüz ilçesinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezinde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:40
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        2 bin rakımda nefes kesen tatbikat
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        ORDU’nun Kabadüz ilçesinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’ndaki kayak merkezinde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Çambaşı Kayak Merkezi’nde, muhtemel telesiyej arızalarına karşı, arama kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta kabin içinde mahsur kalan kişiler, ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı. Senaryo gereği telesiyejde kalanlar güvenli şekilde tahliye edildi. Ekiplerin koordinasyon içinde gerçekleştirdiği çalışma gerçeği aratmadı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, ORBEL Pist Güvenlik Ekibi, AFAD, Makine Mühendisleri Odası ve sağlık ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikat ile telesiyejde mahsur kalınması durumuna karşı hızlı ve etkili müdahale edilmesi amaçlandı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtilirken, ekipler ise benzer eğitim çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.

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