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        Ordu'da eriyen karlar heyelanlara yol açtı

        ORDU'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla eriyen kar kütleleri, heyelanlara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:05
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        Ordu'da eriyen karlar heyelanlara yol açtı
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        ORDU'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla eriyen kar kütleleri, heyelanlara neden oldu. Yamaçlardan yollara düşen toprak ve kaya parçaları sebebiyle bazı yollar kapandı ve ulaşımda aksamalar oldu.

        Kentte yağışlar sonrası meydana gelen heyelanlar, birçok ilçede özellikle yüksek kesimlerde ve eğimli arazilerde etkili oldu. Kent genelinde bazı mahalle yolları geçici olarak ulaşıma kapandı. Ekiplerin yaptığı müdahalelerle yollar yeniden açıldı. Çalışmalar kapsamında yollara dökülen toprak ve kaya parçaları temizlenirken, bölgede yeni heyelanların yaşanmaması için önleyici tedbirler de alındı. Karların erimesiyle, toprağın suya doymasının heyelan riskini artırdığını belirten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yamaç ve vadilerde yaşayan kişilerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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