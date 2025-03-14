'İki Şehir, Bir Sofra' iftarına 2 bin kişi katıldı

ORDU’nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi ile Samsun’un Terme ilçesi Ambartepe Mahallesi’nin kesiştiği noktada ‘İki Şehir, Bir Sofra’ iftar programı düzenlendi. İftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Ramazan aylarında gündemde olan, 1 adımla il değiştirip, 1 dakika farkla iftar açılan nokta, 2 ilin protokolünü ağırladı. Samsun ve Ordu büyükşehir belediyeleri tarafından ortaklaşa düzenlenen programda 2 mahallenin ortasına 2 bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİR TARAF MOR-BEYAZ, DİĞER TARAF KIRMIZI-BEYAZ OLACAK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Ordu tarafındaki evlerin mor-beyaz, Samsun tarafındaki evlerin ise kırmızı-beyaz renklere boyanacağını duyurdu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan ise Samsun ve Ordu’nun kardeş iki şehir olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan programda, Samsun ve Ordu büyükşehir belediyeleri tarafından ramazan ayına özel olarak hazırlanan tiyatro, mehter, tasavvuf konseri gibi etkinliklere de yer verildi.