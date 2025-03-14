Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        'İki Şehir, Bir Sofra' iftarına 2 bin kişi katıldı

        ORDU'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe Mahallesi'nin kesiştiği noktada 'İki Şehir, Bir Sofra' iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İki Şehir, Bir Sofra' iftarına 2 bin kişi katıldı
        ABONE OL

        ORDU’nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi ile Samsun’un Terme ilçesi Ambartepe Mahallesi’nin kesiştiği noktada ‘İki Şehir, Bir Sofra’ iftar programı düzenlendi. İftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

        Ramazan aylarında gündemde olan, 1 adımla il değiştirip, 1 dakika farkla iftar açılan nokta, 2 ilin protokolünü ağırladı. Samsun ve Ordu büyükşehir belediyeleri tarafından ortaklaşa düzenlenen programda 2 mahallenin ortasına 2 bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        BİR TARAF MOR-BEYAZ, DİĞER TARAF KIRMIZI-BEYAZ OLACAK

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Ordu tarafındaki evlerin mor-beyaz, Samsun tarafındaki evlerin ise kırmızı-beyaz renklere boyanacağını duyurdu.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan ise Samsun ve Ordu’nun kardeş iki şehir olduğuna vurgu yaptı.

        Öte yandan programda, Samsun ve Ordu büyükşehir belediyeleri tarafından ramazan ayına özel olarak hazırlanan tiyatro, mehter, tasavvuf konseri gibi etkinliklere de yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        Trump Grönland söylemini yineledi
        Trump Grönland söylemini yineledi
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        Hedonik açlığın altında yatan şey ne?
        Hedonik açlığın altında yatan şey ne?
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok

        Benzer Haberler

        Silahla oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
        Silahla oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
        Ordu'da öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi y...
        Ordu'da öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi y...
        Ordu Büyükşehir Belediyesince ramazanda 2 bin kişiye iftar veriliyor
        Ordu Büyükşehir Belediyesince ramazanda 2 bin kişiye iftar veriliyor
        Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin uğrak noktası oldu
        Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin uğrak noktası oldu
        Geleceğin aşçıları, okullarının mutfağında hem pratik yapıyor hem de kazanç...
        Geleceğin aşçıları, okullarının mutfağında hem pratik yapıyor hem de kazanç...
        GÜNCELLEME - Ordu'da silahla arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kişi tutukla...
        GÜNCELLEME - Ordu'da silahla arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kişi tutukla...