Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

ORDU’da kar nedeniyle 20 Mart Perşembe günü 7 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmen eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçesinin tamamında kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçesinde ise eğitime kısmen 1 gün ara verildiği ifade edildi.