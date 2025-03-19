Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
ORDU'da kar nedeniyle 20 Mart Perşembe günü 7 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmen eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
ORDU’da kar nedeniyle 20 Mart Perşembe günü 7 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmen eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçesinin tamamında kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçesinde ise eğitime kısmen 1 gün ara verildiği ifade edildi.
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