Yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Kaza, dün Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. S.E. idaresindeki 06 BB 692 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Genç'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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