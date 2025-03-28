Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'nun peribacaları olarak bilinen 8 kaya, kontrollü şekilde patlatıldı

        ORDU'da Kapadokya'yı andıran Peperibacaları olarak bilinen 8 kaya, tehlike oluşturması nedeniyle kontrollü şekilde patlatılarak ıslah edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 20:46 Güncelleme: 28.03.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'nun peribacaları olarak bilinen 8 kaya, kontrollü şekilde patlatıldı
        ABONE OL

        ORDU’da Kapadokya'yı andıran Peperibacaları olarak bilinen 8 kaya, tehlike oluşturması nedeniyle kontrollü şekilde patlatılarak ıslah edildi.

        Kabadüz ilçesi Dişkaya Mahallesi'nde yer alan kayaların yaşam alanına risk oluşturması nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda önlem projesi hazırlandı. Bölgedeki 35 hanenin tahliye edilmesi ve yolların kapatılmasıyla gerekli güvenlik önlemleri alındı. Tehlike arz eden toplam bin 200 metreküp hacme sahip 8 kaya, kontrollü şekilde patlatılarak ıslah edildi.

        ‘PATLATMA ÖNCESİ EVLER BOŞALTILDI’

        Bölgedeki ev sahiplerinden biri olan Adem Dişkaya (67), "Zaten bütün tespitler, kontroller yapıldı. Evler boşaltıldı. Şu anda patlatmayı bekliyoruz. Patlatma bittikten sonra içeriye girmeye müsaade ederlerse gireceğiz. Ama etmezlerse giremeyeceğiz" dedi. Dişkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Başköy ise "Bugün nasip olursa kayaları patlatacağız. Bu esnada mahallenin grup yollarını kapattık. Bu kayaların mahallemizi tehdit ettiği bölgede 35 hanemiz var. Buraların tahliyesini gerçekleştirdik. Mahalleyi güvenlik altına aldık şu an hiçbir sıkıntımız yok. Tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Nasip olursa kısa süre içerisinde kayaları patlatıp, sonra da daha huzurlu ve emniyetli şekilde mahallemizde yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Meloni, Vance'e katıldı
        Meloni, Vance'e katıldı
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?

        Benzer Haberler

        Ordu Valisi Erol, CİMER'den gelen davet üzerine 90 yaşındaki Ateş'i ziyaret...
        Ordu Valisi Erol, CİMER'den gelen davet üzerine 90 yaşındaki Ateş'i ziyaret...
        Ordu'da 9 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da 9 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da risk oluşturan 8 kaya ıslah edildi
        Ordu'da risk oluşturan 8 kaya ıslah edildi
        Avrupa Konseyi'nde konuşan Hilmi Güler: 'Geçmişi kirli olan ülkeler bize de...
        Avrupa Konseyi'nde konuşan Hilmi Güler: 'Geçmişi kirli olan ülkeler bize de...
        Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Ordu mutfağının tescilli tatlı ve yiyecekleri bayram sofralarını renklendir...
        Ordu mutfağının tescilli tatlı ve yiyecekleri bayram sofralarını renklendir...